مراسل القاهرة الإخبارية: جولات مسؤولى روسيا الدولية تهدف للبحث عن شركاء

وقال حسين مشيك، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن التحركات الروسية على المستوى الدولى، تُشير إلى أنها تبحث عن شركاء جدد، وهو الأمر الذى أكده "لافروف" خلال حديثه فى مؤتمر التضامن مع روسيا، إذ أكد أن بلاده تدافع عن مصالحها بشكل عام، ولا تسعى لنشر التهديدات.
وأضاف أن المسؤولين الروس قاموا بالعديد من الجولات فى مناطق مُختلفة من العالم، أبرزها قارة إفريقيا؛ من أجل إيجاد شركاء جدد، مُتوقعًا أن تُسهم زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج المتوقعة لموسكو، فى الخروج بنتائج ضخمة على المستوى السياسى.
ولفت إلى أن هذه الزيارة ستُعطى مؤشرات واضحة تفيد بأن العالم قد بدأ بالفعل يتشكل على نحو متعدد الأقطاب، وهو الأمر الذى يُعد ركنًا أساسيًا فى سياسات كل من الصين وروسيا.
وكان "لافروف" قد حمّل الغرب مسؤولية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وليس روسيا، مُؤكدًا أن أوروبا تفقد فرص التنافس التجارى دوليًا مع زيادة الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.
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