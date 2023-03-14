العالم اليوم - بمشاركة 48 منتخبا.. نظام جديد لمونديال 2026

انتم الان تتابعون خبر بمشاركة 48 منتخبا.. نظام جديد لمونديال 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 07:23 مساءً - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الثلاثاء، 12 مجموعة من 4 منتخبات في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يشمل المونديال المقبل للمرة الأولى 48 منتخباً، وذلك على هامش الجمعية العمومية الـ73 في كيغالي عاصمة رواندا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 الى 48 وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 الى 104.

واعتبر الفيفا أن هذا الجديد "يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الاقل كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة".

وبحسب النظام الجديد، سيتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ32.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قد تصوّر سابقاً أن نسخة 2026، ستشهد توزيعاً للمنتخبات على 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقاً.

لكن رئيس الفيفا،الايطالي-السويسري جاني إنفانتينو، أكد قبل يومين من نهائي مونديال قطر وتحديدا في 16 ديسمبر الماضي أن النجاح المثير لدور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمجموعاته الثماني التقليدية من أربعة منتخبات، دفع الاتحاد إلى إعادة التفكير بالأمر، ذلك أن عملية التأهل بقيت غير محسومة حتى الأنفاس الأخيرة من الجولة الثالثة.

وتم اعتماد موعد المباراة النهائية لنسخة 2026 في 19 يوليو على أن يتم تحرير اللاعبين من أنديتهم في 25 مايو.