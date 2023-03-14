قتلى وجرحى بتفجير إنتحاري في الصومال
لقي ما لا يقل عن 3 جنود صوماليين مصرعهم وأصيب 5 أشخاص آخرين بينهم مسؤولون، بتفجير انتحاري صباح اليوم الثلاثاء في مدينة بارطيري جنوب غرب الصومال.
ونقلت وسائل إعلام صومالية عن مصدر أمني، قوله: "إن الهجوم الانتحاري استهدف دار ضيافة في بارطيري كان يقيم فيها كبار مسؤولي الإدارة المحلية والقادة العسكريين للجيش الصومالي في المنطقة".
وأوضح المصدر أن الانفجار أسفر عن إصابة محافظ إقليم غدو وقائد الفرقة 43 بالجيش الوطني.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور، لكن مسؤولين أمنيين محليين وجهوا أصابع الاتهام إلى (حركة الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) الإرهابي.
وفي 28 فبراير الماضي، قُتل 38 شخصاً على الأقل في اشتباكات عنيفة في منطقة أرض الصومال المعروفة بـ"صوماليلاند" شرقي أفريقيا، وفقاً لقائد محلي.
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