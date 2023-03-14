كوريا الجنوبية وبولندا تبحثان سُبل ”تعزيز التعاون الثنائي” و”الأزمة الأوكرانية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 06:29 مساءً - بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، اليوم الثلاثاء 14 مارس، مع نظيره البولندي، زبيجنيب راو، الذي يزور سول حاليًا، القضايا الرئيسية بما في ذلك التعاون في صناعة الدفاع والطاقة النووية والأزمة الأوكرانية.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة تقديم الدعم لتنفيذ إجراءات المتابعة بسلاسة، وناقشا سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات البنية التحتية بما في ذلك المطار الجديد والسكك الحديدية والتنمية الحضرية، كما تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية واوكرانيا

وأعرب الوزيران عن الحاجة إلى استعادة السلام في أوكرانيا، واتفقا على التعاون بنشاط لإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.

وأشار بارك، إلى التقدم المحرز في مشاريع التعاون لبناء محطة جديدة للطاقة النووية في بولندا مثل توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين وخطاب نوايا بين الشركات من البلدين، معربا عن أمله في توثيق التعاون لتنفيذ إجراءات المتابعة.

ومن جانبه، قال المسئول البولندي، إن "التعاون في صناعة الدفاع أصبح علامة جديدة في التعاون بين البلدين"، مشيرًا إلى سعي بلاده إلى توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في قطاع الدفاع، في ظل عدم الاستقرار الأمني والفراغ السياسي منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، مُنوهًا بأن العلاقات الثنائية بين البلدين تم تعزيزها في المجال الاقتصادي.