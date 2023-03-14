العالم اليوم - "ميتا" تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة.. وزوكربيرغ يبرر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 06:22 مساءً - أعلن رئيس مجلس إدارة "ميتا" الشركة الأمّ لفيسبوك وإنستغرام مارك زوكربيرغ، يوم الثلاثاء، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر.

قال زوكربيرغ في بيان إن الشركة العملاقة ومقرّها مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ستلغي خمسة آلاف منصب شاغر حاليًا والتي لن يتمّ توظيف أشخاص فيها بعد الآن.

سيتمّ الكشف عن لائحة المناصب المعنيّة بهذا الإجراء أواخر أبريل على أن تُطبّق إعادة الهيكلة بحلول نهاية العام.

موجتَي إلغاء وظائف، ستكون شركة ميتا قد خفّضت عدد موظفيها بنسبة 24%، في تحوّل مهمّ ومفاجئ لمجموعة لم تطلق يومًا خطة اجتماعية منذ تأسيسها قبل عشرين عامًا. سبب القرار رأى زوكربيرغ أن القرار مبرر بضرورة "جعل (ميتا) شركة تكنولوجيا أفضل" و"تحسين أدائنا المالي في بيئة صعبة، كي نتمكن من تطبيق رؤيتنا الطويلة الأمد". وكرر زوكربيرغ وهو أحد مؤسسي فيسبوك، المصطلح الذي استُخدم عند عرض النتائج السنوية للمجموعة مطلع فبراير، قائلًا إن 2023 يجب أن يكون "عام الفعالية" بالنسبة لميتا. فيسبوك سيبطئ من وتيرة التوظيف إضافة إلى إلغاء الوظائف، فإن الشركة ستبطئ وتيرة التوظيف، متوقعًا أيضًا "إلغاء مشاريع لا تحظَ بالأولوية". وكانت المجموعة قد أعلنت تجميد مناصب حتى أواخر مارس 2023. هل فيسبوك في أزمة؟ بعدما سجّلت نموًّا كبيرًا منذ إنشائها، تعاني فيسبوك التي أصبحت ميتا أواخر العام 2021، منذ العام الماضي من تباطؤ في الإعلانات الإلكترونية.

وتزايدت حدة الأمر منذ تعديل نظام تشغيل هواتف "آي فون" (آي أو إس) التي لم تعد تسمح للمنصّة بجمع كمية البيانات التي كانت تجمعها سابقًا عن مستخدميها.

ويواجه موقع فيسبوك وتطبيق انستغرام منافسة تتزايد حدّتها أكثر فأكثر، خصوصًا من جانب منصّة تيك توك لمقاطع الفيديو. إضافة إلى ذلك، تعاني ميتا على غرار قطاع التكنولوجيا كله، من ارتفاع معدّلات الفائدة.

عام 2022، انكمش حجم أعمال ميتا بنسبة 1% وبلغ 116,6 مليار دولار.

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