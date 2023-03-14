الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية في ”دونيتسك” ومقتل 420 جنديًا أوكرانيًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 05:23 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية "ميغ-29" في أجواء دونيتسك، فيما بلغت الخسائر البشرية للعدو 420 جنديا على عدة محاور خلال اليوم الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليوم أن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 75 جنديا على محور كوبيانسك، وأكثر من 95 جنديا على محور كراسني ليمان، و150 آخرين على محور دونيتسك، إضافة إلى نحو 60 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه و40 على محور خيرسون.



وبين المعدات العسكرية التي دمرتها القوات الروسية على المحاور المذكورة خلال اليوم الماضي 3 دبابات، و7 مدافع ذاتية الدفع "غفوزديكا" واثنان من مدافع М777 أمريكية الصنع، واثنان من مدافع هاوتزر "أكاتسيا"، واثنان من مدافع هاوتزر D-20، وواحد من طراز D-30، ومدفعان مضادات للدبابات "أم تي-12"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.