باحث لـ القاهرة الإخبارية: أوكرانيا منذ 2014 لا تنوى تنفيذ اتفاقية ميسك

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود الأفندى الأكاديمى والباحث السياسى، إنه منذ 2014 وحتى الآن كانت أوكرانيا لا تنوى تنفيذ اتفاقية ميسك، وحضرت نفسها للحرب، وحصنت عددا من المدن مثل ماريوبول، سوليدار، أوجليدار، كاستاتنتينوفكا، وباخموت.





وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمى فى برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن باخموت تعتبر نقطة تقدم على الخريطة العسكرية للقوات الروسية، حتى تصل لهدفها الأول وهو تحرير منطقة دمباسك، وهى قلعة عسكرية فى الوقت نفسه، والرئيس الأوكرانى زيلنسكى قال إن سقوط باخموت يجعل الطريق سهلا لسقوط مدن أخرى. وأكد أنه من الطبيعى أن تستخدم أوكرانيا خدعا عسكرية وأهدافا غير طبيعية، مثل بالونات على شكل مدفع أو دبابة، أو هياكل خشبية وأهداف كاذبة لاستهلاك الذخيرة الروسية، وهى وسيلة فعالة منذ الحرب العالمية الثانية، فالطائرات بدون طيار لا تمكن أن تحدد إذا كان الهدف حقيقيا أم كاذبا. وذكر أن أوروبا الآن تسخدم هذه الأخبار للاستهلاك الإعلامى، وتلوح بالحرب العالمية للإشارة إلى إنزال نورماندى الذى قالوا إنه بداية هزيمة ألمانيا، لكن فى الحقيقة كانت القوات الروسية تدخل برلين فى ذلك الوقت.

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