لمواجهة الصين.. «القاهرة الإخبارية» تكشف عن تفاصيل مثيرة حول تحالف أوكوس

جدة - نرمين السيد - تطويق الصين

وقال الإعلامى همام مجاهد، خلال تقرير "القاهرة الإخبارية"، إن محاولات تطويق الصين شرقًا وغربا مستمرة، لافتًا إلى أنه مع بناء بكين لقوتها العسكرية والنووية تعلن الولايات المتحدة وشركائها الغربيون تحالفات متتالية، ومن ضمنها تحالف أوكوس"، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن هذا التحالف العسكرى فى 15 سبتمبر عام 2021، ويضم الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وأستراليا.

سر الغواصات النووية

وأوضح مجاهد، إن اسم التحالف "أوكوس" يضم الأحرف الأولى من أسماء البلدان الثلاثة الحليفة فيه، لافتًا إلى أنه بموجب الاتفاقية تمنح أمريكا تكنولوجيا بناء الغواصات النووية لأستراليا، بعد أن منحت هذا السر الاستراتيجى لبريطانيا فقط قبل 50 عام.

وأضاف أنه تم الإعلان عن قيام هذا التحالف من قبل كل من رئيسى وزراء بريطانيا وأستراليا، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، إذ أعلن البيت الأبيض أنه تحالف مصمم لمواجهة نفوذ الصين فى منطقة المحيطين الهادئ والهندى.

بنية تحتية نووية

وتشمل الاتفاقية تعاون الدول الثلاث فى مجالات الذكاء الاصطناعى والحرب الإلكترونية والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى، إضافة إلى البنية التحتية النووية التى تتميز بها الولايات المتحدة وبريطانيا فقط.

كذلك، أشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن اتفاق "أوكوس" يتضمن تحديث غواصات "كولينز" الأسترالية التقليدية إلى أسطول غواصات "يو إس فيرجينيا" الأمريكية فائقة القدرات، والقادرة على العمل فى البيئات الاستراتيجية ومواجهة التهديدات المتطورة.

أسلحة فرط صوتية

وأضاف أنه خلال الإعلان عن التحالف العسكرى، تعهد بايدن وجونسون وموريسون بالبدء فى تعاون ثلاثى جديد بشأن الأسلحة فرط الصوتية وقدرات الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى توسيع مشاركة المعلومات، وتعميق التعاون فى الابتكار الدفاعى.

فرنسا: طعنة فى الظهر

و أشار التقرير إلى أن تحالف "أوكوس" تسبب فى غضب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعد فسخ أستراليا عقد شراء غواصات فرنسية، تصل قيمته إلى 55 مليار يورو، ووصفته باريس بـ"طعنة فى الظهر".

عقلية الحرب الباردة

كما قوبل اتفاق "أوكوس" بانتقاد صينى، ووصفته بكين بأنه اتفاق يمثل "عقلية الحرب الباردة والتحيز الإيدولوجى"، محذرة من أن التحالف يخاطر بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمى، ويعمل على تكثيف سباق التسلح، خاصة النووى.

واختتم الإعلامى همام مجاهد تقريره، قائلاً إن الولايات المتحدة تفكر دائمًا كيف تحاصر الصين فى عقر دارها، متسائلاً: "هل هذه التحالفات كافية لمواجهة التنين الصينى الصامت؟ هذا ما ستكشفه الأيام.