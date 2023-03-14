روسيا تمدّد اتّفاق تصدير الحبوب 60 يوماً

روسيا تمدّد اتّفاق تصدير الحبوب 60 يوماًأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، عن تمديد العمل بصفقة الحبوب، وتأكيد طبيعتها كحزمة اتفاقات.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن غروشكو، قوله: إن موسكو ستسعى، لضمان الوفاء بجميع التزاماتها بموجب صفقة الحبوب، وإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مشيرا على أن المفاوضات لا تزال جارية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قد أفاد في وقت سابق، بترحيب موسكو، بفكرة تمديد العمل بصفقة الحبوب، التي سينتهي العمل بها في الـ18 من مارس الجاري، مدة 60 يوما إضافيا، فقط.

ونوه فيرشينين، بأن روسيا ستعتمد في قراراتها، عقب تمديد العمل بصفقة الحبوب، على مدى فعالية تنفيذ الجزء الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

في السياق ذاته، لفت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم، إلى أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة لتنفيذ صفقة الحبوب، وتنفيذ الجزء المتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وكانت الخارجية الروسية، قد أفادت في وقت سابق، بأن الدول الغربية تعمل على تخريب صفقة الحبوب، من خلال تنفيذ جزء واحد من بنود الاتفاقية، وهو الجزء المتعلق بصادرات المنتجات الغذائية الأوكرانية فقط.

وتنص بنود صفقة الحبوب التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في الـ22 من يوليو 2022، على نقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود، وإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.