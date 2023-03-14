بوتين: ما يجرى فى أوكرانيا معركة من أجل بقاء الدولة الروسية

جدة - نرمين السيد - وتابع بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النظام المالى الروسى ازداد صلابة بفضل سياسات المركزى.

وفيما يخص العملية العسكرية فى كييف، قال بوتين إن "روسيا سعت لحل أزمة الدونباس بالطرق السلمية لكن تم خداعها"، مضيفا أن أن ما يجرى فى أوكرانيا معركة من أجل بقاء الدولة الروسية.

وتابع بوتين بأن المشكلات الدولية الحالية بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، بحسب القناة الإخبارية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.