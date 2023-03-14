أرمينيا: معاهدة السلام مع أذربيجان يجب دعمها بضمانات

جدة - نرمين السيد - وقال باشينيان - إن مسودة اتفاقية السلام الأذربيجانية تحتوى على مطالب تتعلق بوحدة أراضى أرمينيا، والحفاظ عليها يمثلا خطا أحمر بالنسبة ليريفان.

وأضاف أن يريفان تلقت قبل أيام قليلة نسخة أخرى من اتفاقية السلام من أذربيجان، وأن هناك بعض التقدم فى هذا الشأن.

وحذر باشينيان من وجود خطر كبير للغاية للتصعيد على الحدود مع أذربيجان وفى إقليم قره باغ، وقال إنه نقل معلومات حول ذلك للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى بينهما أمس الإثنين.

وأكد أن بلاده لن تنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعى وهى منظمة أمنية تضم بالإضافة إلى أرمينيا، كلا من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، لكنه أبدى قلقه إزاء "مغادرة المنظمة مواقعها فى أرمينيا".