نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله .. بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- بدأت عند السادسة مساء اليوم الاحد مراسم حفل زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في قصر والدها جلالة الملك عبدالله الثاني بيت الأردن.

وقالت المستشارة المختصة بشؤون التاريخ والتراث الملكي الأردني منتهى العبداللات، إن البرتوكول المتبع في حفل زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني الذي أقيم الأحد، "عائلي وليس رسمي".

وأوضحت العبداللات، أن الحفل "عائلي خاص سنجد البرتوكول فيه عائلي وليس رسمي، والضيوف من أفراد العائلة المالكة وأصدقاء العائلة ولا يوجد ضيوف رسميين والحفلة عائلية بحتة"، مشيرة إلى أن "عاداتنا حفل عقد القران يكون خاص جدا للعائلة".

ولفتت النظر إلى أن إقامة الحفل في بيت الأردن "يحمل معنى وهذا المعنى يمثل بيت الأردنيين"، وقالت إن "بيت الأردن هو بيت خاص لجلالة الملك وسكن خاص لجلالة الملك وجلالة الملكة وأبنائهم وهو يختلف عن بقية القصور الملكية".

ورأت أن "الرمزية اليوم أن ينعقد زفاف وقران (سمو الأميرة إيمان) في هذا البيت الرمزية الأردنية المتعارف عليها العادة الأردنية المتعارف عليها أن ينعقد في بيت العروس في بيت أهل العروس وهذه عادة أردنية أصيلة وجميلة جدا".

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وفي الخامس من تموز/يوليو عام 2022 ميلادية، جرت خطوبة سمو الأميرة إيمان على السيد جميل، بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.