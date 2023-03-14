زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بالإقليم - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 15 كيلومترا، وعلى بعد 194 كيلومترا جنوب شرقى مدينة "بيتروبافلوفسك كامتشاتسكى".
وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أية معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
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