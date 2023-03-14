روسيا: وضع النظام المصرفى الأمريكى لن يؤثر علينا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيسكوف، أن الأزمة فى القطاع المصرفى الأمريكى لن تؤثر على النظام المالى لروسيا لأنه يخضع للعقوبات الغربية بشكل أساسى.

وأضاف أن النظام المصرفى الروسى له صلات معينة مع بعض القطاعات فى النظام المالى الدولى، ولكنه يخضع لقيود غير قانونية يفرضها الغرب الجماعى.

وأشار إلى أن النظام المصرفى الروسى محمى إلى حد بعيد من التأثير السلبى للأزمة المصرفية التى تشهدها الولايات المتحدة.