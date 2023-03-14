آليات الاحتلال تهدم منزلين فى القدس

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرجل المقدسى وشقيقته، اللذان هدم الاحتلال شقتيهما، إن الشقتين شيّدتا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردًا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترًا مُربعًا.
وشهدت سياسة الهدم التى تتبعها سلطات الاحتلال فى القدس المحتلة، تصاعدًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.
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