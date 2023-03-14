مراسلة «القاهرة الإخبارية»: العراق يعتمد أكبر موازنة فى تاريخ البلاد

جدة - نرمين السيد - اعتمد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، موازنة البلاد، اليوم الثلاثاء، والتى بلغت 152.2 مليار دولار، فيما يعد أكبر موازنة فى تاريخ البلاد، مؤكدًا أن تلك الميزانية سيتم تكرارها لمدة ثلاث سنوات مقبلة.





وقالت هبة التميمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن هذه الموازنة والتى أقرها مجلس الوزراء بالأمس، هى الأكبر فى العراق منذ 20 عامًا. وأضافت أن الموازنة تم حسابها بناء على سعر 70 دولارا لبرميل النفط، لافتة إلى أن الموازنة وضعت بها مبالغ كبيرة لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى العراق. وأوضحت أن الموازنة خصصت مبالغ أخرى لدعم البنى التحتية والمشاريع القومية بخلاف خدمة القطاع الصحى والتعليمى. وتابعت أن مجلس الوزراء العراقى، قرر إنشاء صندوق سيادى لتنمية العراق، مشيرة إلى أن الصندوق يدعم الفلاحين والاستثمارات ورؤوس الأموال الصغيرة وقطاع الإسكان.

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