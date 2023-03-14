البداد كابيتال و هاير للتكيفات و Shanghai Comlasstic Industries يوقاعان اتفاقية من اكبر اتفاقيات توريد التكييفات في المنطقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- بقيمة 97 مليون دولار أمريكي ، و بحضور الدكتور/ فطين البداد, رئيس مجلس إدارة البداد القابضة و السيد/ تشارلز هان رئيس الاسواق الدولية بهاير تم توقيع عقد إتفاقية توريد أجهزة تكييف هاير عالية المواصفات و الصديقة للبيئة. تضم هذه الإتفاقية أجهزة وحدات Chiller و Package و Split AC بعلامة 'البداد' التجارية الخاصة بالبداد كابيتال مباشرةً من الرواد في صناعة المكيفات و الإلكترونيات، لتصبح بذلك المُصنِع المعتمد لدى البداد كابيتال و التي ستكون جزء من خطط البداد الاستراتيجية للتوسعة في قسم التأجير في المنطقة و عالميا.

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