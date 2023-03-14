بريطانيا: تفاقم نقص ذخيرة المدفعية الروسية على الجبهة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع فى أوكرانيا الذى نشرته على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء - أن "هذا بالتأكيد سبب عدم تمكن أى تشكيل روسى من شن أى هجوم كبير مؤخرا".

وأضافت المخابرات البريطانية أنه "من شبه المؤكد أن روسيا لجأت بالفعل إلى إصدار مخزون من الذخائر القديمة التى صُنفت سابقا على أنها غير صالحة للاستخدام".

وأشارت بريطانيا إلى إصدار مرسوم رئاسى روسى فى 3 مارس 2023 لوضع إجراءات لوزارة التجارة والصناعة لتجاوز سلطة مديرى الصناعات الدفاعية الذين يفشلون فى تحقيق أهدافهم الإنتاجية، وقالت الاستخبارات البريطانية إن "روسيا تطبق بشكل متزايد مبادئ الاقتصاد الموجه على مجمعها الصناعى العسكرى، لأنها تدرك أن قدرتها التصنيعية الدفاعية هى نقطة ضعف رئيسية فى العملية العسكرية الخاصة التى تزداد استنزافا".