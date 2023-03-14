الأمم المتحدة: المشاورات مستمرة مع كل الأطراف بشأن اتفاق الحبوب

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن مشاورات غير رسمية مستمرة بين المنظمة الدولية والأطراف المعنية باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بشأن تمديده، مُضيفًا أن المباحثات الشخصية وجهًا لوجه مع روسيا انتهت، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





ورد متحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذى يديره، مارتن جريفيث، على أسئلة "رويترز" عبر البريد الإلكترونى، قائلًا "المحادثات انتهت أمس حسب المتفق عليه، لكن المشاورات مُستمرة مع جميع الأطراف". والتقى "جريفيث" وريبيكا جرينسبان، المسؤولة التجارية البارزة بالأمم المتحدة، مع سيرجى فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسى، فى جنيف أمس الإثنين، حيث اقترح الأخير تجديد الاتفاق لمدة 60 يومًا، وهى نصف مدة التجديد السابق.

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