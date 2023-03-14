بوساطة أممية.. القاهرة الإخبارية تعرض مسار اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

واستعرض الإعلامى همام مجاهد، خلال تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، مسار اتفاق الحبوب، موضحًا أن روسيا وأوكرانيا وقعتا الاتفاق بوساطة أممية، حيث تم توقيعه فى المرة الأولى فى 22 يوليو الماضى، ليسرى هذا الاتفاق لمدة 4 أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف مجاهد، أن اتفاق الحبوب يهدف إلى عودة حجم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وهو ما يعنى تصدير 5 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية بشكل شهرى.
وتضمن الاتفاق عددًا من البنود، أهمها: تفتيش السفن عند الدخول والخروج من البحر الأسود، لضمان خلوها من الأسلحة، وكذلك تصدير الحبوب عبر 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود، أبرزها ميناء أوديسا المخصص لهذا الغرض.
وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى شروط أخرى تضمنها اتفاق الحبوب، مثل إنشاء مركز مشترك لمتابعة سير عمليات التصدير، وحل الخلافات المحتملة أثناء عمليات الملاحة البحرية، بما يضمن عدم حمل سفن الشحن لأفراد محظورين أو أسلحة.
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