روسيا: لا نعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نعترف بهذه المحكمة، ولا نعترف باختصاص هذه المحكمة. هذه هى الطريقة التى نتعامل بها معها، نحن نتذكر أنه لسنوات عديدة لم تكن هناك هيئات قضائية دولية، حتى تلك التى لا نعترف بها، ولا أعضاء المجتمع الدولى الآخرين يولون اهتمامًا بتدمير البنية التحتية المدنية، وبقتل المدنيين من قبل القوميين الأوكرانيين فى دونباس".

وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، فى المستقبل القريب، فتح قضيتين حول ما سمّته "جرائم حرب" روسيا فى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، وتشمل قائمة التهم "قصف البنية التحتية المدنية" و"ترحيل أطفال أوكرانيين قسرا"، وفقا لقولهم.