«إكسترا نيوز» تستعرض وقائع أزمة القطاع المصرفى فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير "إكسترا نيوز"، إن "أزمة ثقة يتعرض لها القطاع المصرى الأمريكى، ففى أعقاب إعلان إفلاس بنك سيليكون فالى المقرب من أوساط التكنولوجيا، وفى أول ردة فعل للهزة التى أحدثتها أزمة بنك سيليكون فالى، تعهد الرئيس الأمريكى بايدن بالقيام بكل ما هو ضرورى للحفاظ على النظام المصرفى فى البلاد".

وأضاف التقرير: "أعلن الرئيس الأمريكى أنه سيطلب من الكونجرس تعزيز القواعد المنظمة للقطاع المصرفى، والتى سبق وتم تشديدها بعد كارثة انهيار أحد المصارف عام 2008"، مؤكدًا أن دافعى الضرائب لن يتحملوا كلفة تعويض مودعى البنك، وأن الحكومة ستضمن أن يستعيد المودعون ما خسروه.

وأكد التقرير: "الوضع المصرفى المتدهور لم يشمل بنك سيليكون فالى فقط، بل أيضا بنكين آخرين، منهما ثالث هو أكبر بنك يفلس بتاريخ الولايات المتحدة، فيما قال أحد المسؤولين إن بنوك أخرى فى وضع مماثل".

وأشار التقرير إلى مخاوف السلطات التنظيمية الأمريكية حيال المودعين، لذا سارعت السلطات الأمريكية للحد من حالة الذعر، من خلال تعهدها بتوفير الحماية لأموال المودعين بصورة كاملة، ومنح قروض لمدة سنة واحدة للمصارف بشروط أيسر مما هو معتاد.

وبحسب التقرير، فقد أعلنت لندن من جانبها، شراء بنك "HSBC" للفرع البريطانى لبنك سيليكون فالى مقابل جنيه استرلينى واحد كمبلغ رمزى".