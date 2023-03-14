الأردن يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 02:07 مساءً - دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ترحيب المملكة الأردنية الهاشمية بالبيان الثلاثي الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنة دور سلطنة عمان

وجمهورية العراق في التوصل لهذا الاتفاق.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وبما يخدم المصالح المشتركة.



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