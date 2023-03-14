مراسل «القاهرة الإخبارية»: حراك كبير فى لبنان لانتخاب رئيس للبلاد

جدة - نرمين السيد - قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك حراك كبير خلال الساعات الماضية فى ملف انتخاب رئيس جديد للبنان، وهناك إجماع من كل القوى اللبنانية أنه لا مخرج من الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التى يعيشها المواطن اللبنانى سوى بانتخاب رئيس جديد للبلاد.





وأضاف سنجاب، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية": "لكن الخطوات الفعلية لانتخاب رئيس جديد للبلاد لم تعد إلى مسارها الطبيعى حتى الآن، وبالأمس كان هناك تصريحات هامة لنبيه برى رئيس مجلس النواب، خلال اجتماعة بنقابة الصحفيين اللبنانيين وكان حريصا على توجيه عدة رسائل أهمها حرصه الشديد وتأكده أنه لا خلاص للبنان إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك تأكيده على فكرة أن الضرورات تبيح المحظورات بالسياسة اللبنانية والوضع الحالى فى البلاد". وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية": "لم يتمكن المجلس من انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 11 جلسة وربما المغزى الأهم من هذا الاجتماع هو التسويق لمرشح الثنائى الشيعى سليمان افرنجية وكان هناك حديث طويل حول هذا الأمر".

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