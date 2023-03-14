وزير الدفاع الروسى يوجه بمضاعفة إنتاج صواريخ عالية الدقة

جدة - نرمين السيد - وكشف وزير الدفاع الروسى، قبل أيام، أن "الغرب يزيد من تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن السيطرة على مدينة باخموت يسمح بتصعيد الهجمات.

وحرص شويجو خلال الأسبوعين الماضيين، على تفقد مناطق العمليات العسكرية فى أوكرانيا، والاستماع إلى تقارير قادة الوحدات الروسية، مؤكدًا أهمية ضمان الدعم الشامل لقوات هذه الوحدة، وكذلك ضمان الخدمات الطبية وتنظيم عمل وحدات الدعم.