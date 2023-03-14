زيلينسكى: مستقبل أوكرانيا يتوقف على المعارك الدائرة فى باخموت

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أن مستقبل بلاده يتوقف على نتيجة المعارك الجارية جهة الشرق، بما يشمل المعارك فى باخموت وحولها، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وتأتى تصريحات زيلينسكى فى الوقت الذى يتحدث فيه كل طرف عن قتال وحشى فى المدينة الشرقية الصغيرة "باخموت"، بينما تكثف روسيا حملتها الشتوية للسيطرة عليها، إذ تعد المدينة التعدينية المدمرة هدفا رئيسيا لروسيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وبحسب الوكالة، فقد تحولت معارك باخموت بفعل القتال المستمر على مدى أشهر للسيطرة عليها، إلى أكثر معارك المشاة دموية فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال "زيلينسكى" فى خطابه، ليلة أمس الإثنين: "الوضع صعب جدًا فى الشرق.. مؤلم جدًا، علينا تدمير القوة العسكرية للعدو، وسندمرها".

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