برلمان ليتوانيا يصنف فاجنر الروسية «منظمة إرهابية»

جدة - نرمين السيد - ويأتى قرار ليتوانيا بعد أقل من شهرين من قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، والتى قررت فى 21 يناير الماضى، تصنيف مجموعة فاجنر الروسية كمنظمة إجرامية دولية.
وقال البيت الأبيض فى قراره وقتذاك، إن القرار سيؤدى إلى فرض عقوبات جديدة، على المنظمة ، التى يعتقد أنها نشرت آلاف المرتزقة فى أوكرانيا، وعلى الشبكة التى تدعمها.
وقال المتحدث باسم الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى، إن المنظمة "ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان فى أوكرانيا وأماكن أخرى"، لافتًا إلى أن هناك نحو 50 ألف مرتزق تابع لمنظمة فاجنر حاليًا فى أوكرانيا.
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