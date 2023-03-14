الكرملين: تمديد اتفاق الحبوب بادرة حسن نية من روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "تمديد اتفاق الحبوب 60 يوما يعتبر بادرة حسن نية من روسيا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، قد أعلن اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاق تصدير الحبوب، قائلا إن "تمديد اتفاق الحبوب سيكون وفقا للشروط المسبقة، ونعول على رفع القيود عن الأسمدة بموجب الاتفاق".

ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع الأمم المتحدة، فى 22 يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.