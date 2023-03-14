انقاذ 3 أشخاص من الغرق في البحر الميت .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 مارس 2023 01:10 مساءً - دوت الخليج :- تمكنت فرق الغطس التابعة للدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة اشخاص من الغرق في البحر الميت، بعد أن سحبتهم التيارات الى مناطق أكثر عمقاً على بعد ٧٠٠ م من الشاطئ.
وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن غطاسي الدفاع المدني استجابوا للحادثة من مركز شهداء البحر الميت واستطاعوا الوصول للأشخاص بزورق إنقاذ مائي وتمكنوا من إخراجهم في الوقت المناسب، وبالتنسيق مع القوات البحرية الملكية.
وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ، الذين عانوا من إرهاق نتيجة السباحة ، ووصفت حالتهم العامة بالحسنة لم تستدعي النقل إلى المستشفى .
وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر أثناء السباحه في البحر الميت ، وعدم المغامرة بالدخول إلى أعماق بعيدة عن الشاطئ تفادياً لحوادث الغرق.
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