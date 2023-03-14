قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - ففى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شبان من مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وهم: عدى الضابط ، وعمار محيسن، وعز الدين الفقيه، وأيمن علقم، وعيسى محمد علي، ويزن سلامة، وناصر الكسوانى، وأحمد الكسوانى.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من يطا جنوبًا، وهما: نور إسماعيل أبو فنار، وناجح قاهر أبو قبيطة.

ومن رام الله، اعتقلت تلك القوات الشاب بلال فقهاء من بلدة سنجل شمالًا. ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صائب مصطفى الجدع من بلدة حبلة جنوبا.