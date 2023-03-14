مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يواصل التضييق على دخول المصلين

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية فى الجهة الشرقية منه. ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح فى باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

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