روسيا تعلن خسائر أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان، أنه تم أيضا تدمير 412 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8280 دبابة ومدرعة، و1055 راجمة صواريخ، و4333 مدفع هاون، و8904 مركبات عسكرية خاصة.

وأضافت أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 440 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محاور القتال خلال اليوم الماضى، وتدمير أنظمة صواريخ دفاع جوى "أوسا" فى مدينة دونيتسك، بالإضافة إلى إسقاط 12 قذيفة من راجمة الصواريخ "هيمارس".

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 16 مسيرة أوكرانية، وتدمير مدفع ذاتى الدفع "جفوزديكا"، ومدفعى هاوتزر "مستا-بي"، بالإضافة إلى تدمير 3 دبابات وعدد من المدرعات والمركبات الأخرى.

وكانت روسيا قد أطلقت فى الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية فى أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية فى وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.