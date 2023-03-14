لافروف: ندافع عن مصالحنا.. والغرب يحاول شيطنة روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده تدافع عن مصالحها ولا تنشر التهديدات، محذرًا من أن "الغرب يحاول شيطنة روسيا استنادا إلى منطلقات استعمارية"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية الروسى أمام مؤتمر دولى للتضامن مع روسيا، اليوم الثلاثاء. وأضاف لافروف، أن "واشنطن تسعى إلى إخضاع الدول الآسيوية لإرادتها"، كما اتهم الغرب بأنه "يضغط على الدول التى تسعى لتوقيع اتفاقيات مع روسيا".

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