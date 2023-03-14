العراق: القبض على 54 مطلوبا بينهم 3 إرهابيين فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلام الأمنى العراقى، فى بيان أمس الإثنين، إن قطاعاته الأمنية واصلت عملياتها فى قطاع قيادة عمليات ديالى، على مدار اليوم، إذ باشرت بعمليات تفتيش فى مناطق متفرقة لملاحقة العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون لفرض الأمن والاستقرار.

وأضاف أن نتائج العملية العسكرية أسفرت عن القبض على 3 أشخاص، وذلك استنادًا للمادة 4 إرهاب، إضافة إلى القبض على 51 آخرين، استنادًا لمواد قانونية.

وأشار بيان الأمن العراقى إلى ضبط مجموعة من الأسلحة والعتاد منها: "5 مسدسات، 19 بندقية، بندقية صيد، 34 عجلة مخالفة، 43 دراجة مخالفة، رمانة يدوية، 2 ناظور قناص، 1412 أعتدة مختلفة، 74 مخزن عتاد، 7 مخازن عتاد مسدس، و50 إزالة التجاوزات.