جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إليها منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى حوالى 10.4 مليون لاجئ، وذلك فى أعقاب وصول 18 ألفا و100 وافد أوكرانى تقريبا إلى البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضحت الوكالة - وفقا لـ "راديو بولندا" اليوم الثلاثاء - أن 20 ألفا و800 شخص غادروا بولندا أمس الإثنين، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرا إلى وصول عدد العائدين إلى أكثر من 8.5 مليون شخص. وكانت بولندا قد مررت فى مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تستقبل أكثر من 18 ألف لاجئ أوكرانى خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.