«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن عقبات تواجه لندن بشأن ترحيل اللاجئين

جدة - نرمين السيد - تُواجه خطط بريطانيا لترحيل اللاجئين دون حق الاستئناف، عددًا من العقبات القانونية، والتى قد تمثل عراقيل أمام تنفيذ خطط حكومة، ريشى سوناك، لإيجاد حلول لهذا الملف بصفة نهائية.





وسلّط تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على بعض العقبات التى تُواجه الخطط البريطانية فى هذا الصدد، والتى يُعد أبرزها موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتى ترى أن حكومة سوناك أغفلت إتاحة خيارات أخرى أمام اللاجئين المُرحّلين.

وترى المفوضية أيضًا أن هذه الخطط تمحو عمليًا حق اللجوء أو طلب الحماية من بريطانيا، خاصةً لأولئك الذين يصلون لها بشكل غير نظامى، وهو الأمر الذى يُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية اللاجئين.

وفيما يتعلق بآراء المواطنين البريطانيين إزاء هذه الخطط، رأى البعض أنها تفتقد للإنسانية، لا سيما أنها تحرم اللاجئين الذين يعانون أوضاعًا صعبة فى بلادهم من أن يكون لهم مأوى، مُشددين على أهمية أن تكون هناك ضمانات لحقوق الإنسان بشكل راسخ.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن اتفاقية اللاجئين ليست السبب الرئيسى الذى قد يؤدى إلى الطعن قانونيًا فى خطط الحكومة البريطانية، إذ أن توقيع بريطانيا على اتفاقية عام 1951، يسمح أيضًا بالطعن، إلا لو اتخذت لندن قرارًا بالانسحاب منها.