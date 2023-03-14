أوكرانيا: ملتزمون بالشروط السابقة لاتفاق الحبوب لمدة 120 يوما

جدة - نرمين السيد - وكان نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، قد أعلن اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاق تصدير الحبوب، قائلا إن "تمديد اتفاق الحبوب سيكون وفقا للشروط المسبقة، ونعول على رفع القيود عن الأسمدة بموجب الاتفاق".
ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع الأمم المتحدة، فى 22 يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
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