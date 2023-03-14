زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية

جدة - نرمين السيد - وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، على موقعها الإلكترونى، وقعت الهزة فى الساعة 09:47 على عمق 7 كيلومترات. وفى 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبى تركيا وشمالى سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجة و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا هائلًا.

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