روسيا: نعول على رفع القيود عن الأسمدة بموجب اتفاق الحبوب

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، أن تمديد اتفاق الحبوب سيكون وفقا للشروط المسبقة التى حكمت الاتفاق السابق مع الأمم المتحدة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وقال نائب وزير الخارجية الروسى: "نعول على رفع القيود عن الأسمدة الروسية بموجب الاتفاق". وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها لم تشارك فى محادثات تمديد اتفاق الحبوب من البحر الأسود، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "ممثلين عن روسيا لم يشاركوا حتى الآن فى مفاوضات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود"، مضيفة أنه "لم تجر مفاوضات بشأن هذا الموضوع، خاصة بمشاركة ممثلين روس". وتابعت بأن الجولة التالية من المحادثات بشأن تمديد الاتفاق ستعقد فى جنيف، الإثنين، بين وفد روسى وريبيكا جرينسبان أكبر مسؤولة تجارية فى الأمم المتحدة.

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