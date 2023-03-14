فاجنر الروسية تعلن السيطرة على مصنع فوستوكماش شمال باخموت

جدة - نرمين السيد - وكان قائد القوات البرية الأوكرانية قد أعلن أمس الإثنين، أن "معارك عنيفة تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط مدينة باخموت"، وقال إن "الروس يهاجمون من عدة اتجاهات للتقدم نحو أحياء الوسط".

يشار إلى أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت"، وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى.