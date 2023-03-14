العالم اليوم - روسيا تؤيد تمديد صفقة حبوب البحر الأسود بالشروط السابقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:16 صباحاً - أعلنت الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، موافقة موسكو على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قوله، يوم الثلاثاء، إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسهل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الواقعة في الجنوب.
وقال جروشكو لوكالة تاس "في الواقع، جرى تمديد الاتفاق. تم تمديده 60 يوما"، لافتا إلى تمديد اتفاق الحبوب تم بناء على الشروط السابقة.
وجاء ذلك في ختام المحادثات بين روسيا وممثلين عن الأمم المتحدة في جنيف.
من جانبه، قال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن كييف ستلتزم ببنود الاتفاق الموقع سلفا بشأن تمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120يوما.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "سنتبع الاتفاق بدقة".
من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن المحادثات بشأن اتفاق صادرات الحبوب ما زالت مستمرة.
ما هي مبادرة نقل الحبوب؟
- تهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية بعدما تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في توقف التصدير لفترة.
- يحين موعد تجديد الاتفاق في 18 مارس، وسبق تمديده لمدة 120 يوما في نوفمبر.
- تعد الصين أكبر مستقبل للحبوب التي يتم شحنها عبر هذا الممر.
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