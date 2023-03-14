العالم اليوم - روسيا تؤيد تمديد صفقة حبوب البحر الأسود بالشروط السابقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:16 صباحاً - أعلنت الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، موافقة موسكو على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو قوله، يوم الثلاثاء، إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي يسهل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الواقعة في الجنوب.

وقال جروشكو لوكالة تاس "في الواقع، جرى تمديد الاتفاق. تم تمديده 60 يوما"، لافتا إلى تمديد اتفاق الحبوب تم بناء على الشروط السابقة.

وجاء ذلك في ختام المحادثات بين روسيا وممثلين عن الأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه، قال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن كييف ستلتزم ببنود الاتفاق الموقع سلفا بشأن تمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120يوما.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "سنتبع الاتفاق بدقة".

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن المحادثات بشأن اتفاق صادرات الحبوب ما زالت مستمرة.

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