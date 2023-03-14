العالم اليوم - ترامب: أنا الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:16 صباحاً - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية في دافنبورت بولاية أيوا، إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب، أمس الاثنين: "أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقا أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة".

وجادل ترامب بأن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن "دفع روسيا إلى أحضان الصين"، مضيفا إنه لم يكن هناك "وقت أكثر خطورة" على العالم مما هو عليه الآن، ووعد بمنع نشوب حرب عالمية جديدة، الأمر الذي أثار هتافات أتباعه المتحمسين.

ثم قال الرئيس السابق إنه شاهد شخصا يرتدي قبعة تقول: "ترامب كان محقا في كل شيء"، وقال إن الرسالة على القبعة كانت "صحيحة"، مدعيا أن تعليقاته السابقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 أثبتت قدراته على التنبؤ.

قال ترامب: "مع هذه الإدارة، يمكن أن ينتهي بنا المطاف في الحرب العالمية الثالثة، لأنهم لا يتحدثون بشكل صحيح.. إنهم يتصرفون بحزم عندما ينبغي عليهم أن يتصرفوا بلطف، ويتصرفون بلطف عندما يجب عليهم أن يتصرفوا بصرامة. بصراحة، هم لا يعرفون ماذا يفعلون سننتهي في حرب عالمية بسبب هذه الأشياء".

وأضاف "ستكون حربا نووية.. وهذا ليس مثل الحرب العالمية الثانية، حيث لدينا دبابات وبنادق للجيش ونلاحق بعضنا البعض.. هذا هو المستوى الذي من المحتمل أن ينهي العالم. وهناك أشخاص لا يعرفون ما الذي يفعلونه".

يشار إلى أن ترامب ردد غير مرة بأنه على عكس بايدن، كان سيمنع الصراع في أوكرانيا، والذي، في رأيه يمكن أن يتطور إلى مواجهة نووية عالمية.

وقال الرئيس السابق للحشد إن فوزه في انتخابات عام 2024 سيؤدي إلى إنهاء مفاجئ للحرب الروسية الأوكرانية، التي امتدت لأكثر من عام مع عدم وجود مؤشرات على احتمال التفاوض على اتفاق سلام.

وقد تفاخر ترامب، في وقت سابق، بأن الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو كل ما يتطلبه الأمر لإنهاء الحرب بسرعة.

وقال يوم الاثنين "بعد فترة وجيزة من فوزي بالرئاسة، سأكون قد حسمت الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا.. سيستغرق الأمر 24 ساعة، إذا لم يتم ذلك قبل ذلك الحين".