الخارجية اليابانية: مساعداتنا إلى أوكرانيا بلغت 1.6 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تقرير صدر عن الوزارة نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية: "ربما تكون المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية قد زادت أيضًا فى عام 2022، حيث قررت الحكومة اتخاذ تدابير دعم مختلفة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى 1.6 مليار دولار لأوكرانيا، التى بدأت تواجه العمليات العسكرية الروسية منذ فبراير 2022".
وأصبحت اليابان ثالث أكبر مزود للمساعدات فى عام 2021 بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأضاف التقرير أن "المساعدة الرسمية لليابان فى عام 2021، المحسوبة وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالمنح، ارتفعت بنسبة 8.4% عن العام السابق إلى حوالى 17.63 مليار دولار".
بالإضافة إلى القروض، وصلت المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان فى عام 2021 إلى 21.95 مليار دولار، وبحسب "كيودو" كان ذلك الرقم الأعلى منذ 2013، عندما عرضت الدولة الآسيوية 22.41 مليار دولار.
ومن بين العوامل الرئيسية التى دفعت السلطات اليابانية إلى زيادة حجم المساعدات الدولية تفشى جائحة كوفيد-19، التى حدت بشكل كبير من مصادر التمويل للدول النامية، لا سيما تلك التى تعتمد على صناعة السياحة.
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