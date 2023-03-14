نائب وزير الخارجية الروسى يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها لم تشارك فى محادثات تمديد اتفاق الحبوب من البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "ممثلين عن روسيا لم يشاركوا حتى الآن فى مفاوضات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود"، مضيفة أنه "لم تجر مفاوضات بشأن هذا الموضوع، خاصة بمشاركة ممثلين روس".

وتابعت بأن الجولة التالية من المحادثات بشأن تمديد الاتفاق ستعقد فى جنيف، الإثنين، بين وفد روسى وريبيكا جرينسبان أكبر مسؤولة تجارية فى الأمم المتحدة.