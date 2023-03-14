تايوان ترصد 5 طائرات عسكرية صينية حول الجزيرة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية عن بيان الوزارة القول إنه رداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

ووفقًا لوزارة الدفاع، لم تدخل أى طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبى الركن الجنوبى الغربى من منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية أو عبرت خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.

حتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 178 طائرة عسكرية، و52 سفينة بحرية حول تايوان. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتينى إلى منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".