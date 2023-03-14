الصين: صفقة بيع غواصات لـ أستراليا تقوض الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينى وانج يى، إن "صفقة بيع غواصات لأستراليا تقوض الاستقرار"، مطالبا واشنطن ولندن بالتخلى عن "سياسة الاحتواء"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتعتزم الولايات المتحدة بيع ثلاث غواصات من طراز فرجينيا إلى أستراليا، مع إمكانية بيع ما يصل إلى غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك ورئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز أعلنوا عن خطة "المسار الأمثل" لأستراليا للحصول على غواصات مسلحة بأسحلة تقليدية تعمل بالطاقة النووية فى إطار شراكة أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "أوكوس".