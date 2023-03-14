أوكرانيا: تصدينا لأكثر من 100 هجوم روسى فى 5 اتجاهات خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسى يواصل عملياته الهجومية فى اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك رغم الخسائر الكبيرة التى تلحق به، مضيفة "خلال اليوم الماضى صدت وحدات من قوات الدفاع أكثر من 100 هجوم روسى فى الاتجاهات المشار إليها، وخلال النهار شن طيراننا 10 غارات على مناطق تمركز القوات، فيما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية 5 مناطق تمركز، بالإضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة و 4 أنظمة حرب إلكترونية روسية".

وشددت الهيئة على أن روسيا تستخدم أساليب إرهابية وقصفا عشوائيا للمناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنساني، لافتة إلى أن القوات الروسية شنت - خلال اليوم الماضى - 5 ضربات صاروخية على وجه الخصوص على أهداف للبنية التحتية المدنية فى منطقتى سومى ودونيتسك، وسقط قتلى وجرحى من المدنيين، كما شن الروس 35 غارة جوية ونفذ 76 هجوماً باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

كانت روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة فى دونباس جنوب شرقى أوكرانيا فى أعقاب طلب "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.