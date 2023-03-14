رئيس البرلمان التونسى: سنعمل من أجل الغد

جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمة عقب انتخابه رئيسًا للبرلمان، أمس الاثنين: "إنه فى هذا اليوم الحاسم من تاريخ تونس، شرع المجلس فى أعماله وتم انتخاب الرئيس ونائبيه، مؤكدا "نحن كتلة واحدة، نعمل اليد فى اليد وذلك لرفع التحدى وهو أن يكون هذا المجلس محل رضا الشعب التونسى".

وأضاف: "إن عملنا مع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية والحكومة سيكون من أجل بناء تونس الغد التى يطمح كل واحد منا أن تكون محل استقرار ومصداقية بالنسبة للدول الشقيقة والصديقة ومختلف الوافدين على بلادنا وأخص الذين يأتون للسياحة او للاستثمار، سيجدون مناخا ملائما للنجاح، حيث إننا سنعمل على إشاعة الطمأنينة بين الجميع".

وأكد أن هذا اليوم يمثل انطلاق فعلى لبناء تونس الغد خاصة بعد التدابير التى وقع اتخاذها منذ 25 يوليو 2021 والتى أنقذت البلاد من الويلات التى كنا نعيشها كل يوم.

وأوضح أن كافة المراحل تمت بهدوء وكانت واضحة وشفافة واحترمت فيها كل الآجال والانتخابات كانت ذات مصداقية وشفافية، ومن شارك فى الانتخابات برهن على روح عالية من الوطنية، وأملنا أن نرجع الثقة فى عملنا وفى كل ما نقوم به احتراما للمسؤولية التى أناطها الدستور بعهدتنا.