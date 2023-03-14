أمريكا: صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة لا تشكل تهديدا مباشرا لحلفائنا

جدة - نرمين السيد - وأضافت القيادة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن الاختبارات الأخيرة لكوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الأسلحة غير القانونية لبيونج يانج، مؤكدة أن الالتزام الأمنى الأمريكى تجاه كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما.

وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم، صاروخين باليستيين قصيرى المدى فى استعراض آخر للقوة، وذلك بعد يوم واحد من بدء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية التدريبات العسكرية التى تعتبرها بيونج يانج تدريبات على الغزو.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية - فى بيان لها - إلى أن الصاروخين أطلقا من بلدة "جانجيون" الساحلية الجنوبية الغربية قبل أن يهبطا فى البحر قبالة الساحل الشرقى للبلاد، مضيفة أن الصاروخين قطعا حوالى 620 كيلومترا (385 ميلا).

بدوره، قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إن المسؤولين ما زالوا يجمعون تفاصيل حول عمليات الإطلاق الكورية الشمالية الأخيرة ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار فى المياه اليابانية.