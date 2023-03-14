العالم اليوم - القوات الروسية تقترب من قطع خطوط الإمدادات عن باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:16 صباحاً - أفادت تقارير ووسائل إعلام روسية أن القوات الروسية وقوات فاغنر تقترب من قطع خطوط الإمدادات العسكرية الكاملة عن القوات الأوكرانية في مدينة باخموت، فيما تواصل تقدمها شمال المدينة، على الطريق إي 40 المؤدي إلى سلافيانسك.

فقد أعلن مصدر في قوات "فاغنر" الروسية أن الجيش الروسي يشارف على قطع السكك الحديدية والطريق البري الوحيد المتبقي لإمداد القوات الأوكرانية في مدينة تشاسيف يار، ومنها إلى باخموت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال المصدر "هذا هو الجانب الغربي من باخموت، أمامكم توجد مدينة تشاسيف يار، وعلى بعد 3 كيلومترات السكة الحديد التي تمد القوات الأوكرانية بالتعزيزات"، مؤكدا أن قوات "فاغنر" تتقدم بنشاط شمال غربي باخموت، وتواصل قطع خطوط إمداد القوات الأوكرانية.

وكان مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أعلن في وقت سابق أن الوضع في باخموت صعب للغاية وأن كييف تواصل إرسال التعزيزات إليها، فيما تستمر القوات الروسية بتقدمها في المدينة.

معركة باخموت

أفادت تقارير لنشطاء أن القوات الروسية تتقدم شمال وجنوب المدينة، مشيرة إلى أن عملية اقتحام مصنع "أزوم" للحديد والصلب في المدينة قد بدأت، مشيرين إلى المعارك تتواصل من بيت لبيت وشارع لشارع في باخموت.

وقالت تقارير إن القوات الروسية وقوات فاغنر تقدمت في حي بودونيفكا وسيطرت على معظم مقبرة ماريوبول.

وحققت أيضا تقدما محدودا باتجاه شارع كورسنسكوهو في باخموت، لكن نجحت القوات الأوكرانية في إيقاف تقدم القوات الروسية.

كذلك حققت قوات فاغنر والقوات الروسية تقدما شمال باخموت قرب أوريخوفو فاسيليفكا وزاليزنيانسكي، على الطريق "إي 40" المؤدي إلى سلافيانسك.

شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا جنوب بلدة إيفانيفسكي، إلى الجنوب الغربي من باخموت، واستولت على بعض المواقع.

في الأثناء تدور معارك عنيفة بالقرب من أفدييفكا وتحقق القوات الروسية تقدما بطيئا في الضواحي الشرقية والشمالية، خصوصا قرب كاميانكا وكراسنوغوريفكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، القضاء على نحو 190 عسكريا أوكرانيا وتدمير 20 قطعة من المعدات العسكرية التابعة لأوكرانيا خلال يوم الأحد.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "نتيجة للعمليات النشطة التي نفذتها وحدات التجمع الجنوبي للقوات الروسية، والطلعات الجوية ونيران المدفعية على محور دونيتسك، قتل نحو 190 عسكريا أوكرانيا وتم تدمير 3 دبابات ومركبتين قتاليتين مصفحتين و14 مركبة ومدفع هاوتزر طراز مستا-بي خلال اليوم الماضي".